Lamborghini Urus, dopo la polizia italiana arriva la versione per gli agenti di Dubai

A quanto pare, la carriera del super SUV Lamborghini Urus all'interno delle forze dell'ordine è destinata a continuare. Dopo la versione riservata alla polizia italiana, ecco quella destinata agli agenti di Dubai. Così il 'mostro' di Sant'Agata Bolognese cambia pelle, ma non anima...

Solamente pochi giorni fa avevamo presentato la nuova Lamborghini Urus Performante della Polizia che supera i 300 km/h; un'auto dotata delle classiche tinte della Polizia di Stato (azzurra e bianca), presentata durante un evento speciale avvenuto a Roma e destinata a debuttare sulle strade italiane a breve. Il modello in questione ha portato avanti una collaborazione tra l'azienda emiliana e la polizia italiana che dura ormai da vent'anni, ora però è il momento degli Emirati Arabi.

Ebbene, anche quella tra Lamborghini e la polizia di Dubai è una collaborazione che ormai va avanti da anni, e l'ultimo progetto riguarda proprio una versione speciale di Urus Performante "donata" direttamente dal marchio automobilistico Made in Italy. L'auto è stata presentata in occasione Dubai Airshow 2023, durante il quale Paolo Sartori (a capo di Automobili Lamborghini Middle East and Africa) ha consegnato le chiavi del SUV al Maggiore Generale Ahmed Mohammed bin Thani, capo della polizia locale.

"Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con la Polizia di Dubai" ha commentato lo stesso Sartori, che ha poi continuato: "questa nuova edizione di Urus Performante sarà utilizzata nelle funzioni pubbliche e, soprattutto, contribuirà a migliorare la sicurezza e l'incolumità della città, questa iniziativa dimostra ancor di più la presenza di lunga data del nostro marchio qui negli Emirati Arabi Uniti".

L'Urus della polizia di Dubai si presenta con una candida livrea bianca contraddistinta da alcuni dettagli in verde (colori tipici), è dotata di LED blu e una sirena, mentre nell'abitacolo sono presenti alcuni optional tradizionali delle forze dell'ordine. Se ve lo state chiedendo, no, non si stratta della Lamborghini Urus più strana di sempre: un proprietario ha trasformato una Lamborghini Urus in 6x6... Tornando alla Urus Performante, a bordo abbiamo un motore V8 biturbo con 666 CV di potenza massima e 850 Nm di coppia, capace di raggiungere i 306 km/h di velocità massima.