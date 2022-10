Lamborghini Urus plug-in hybrid: avvistata col wrap bianco-nero e il frontale diverso

Parlando di freddi numeri, la Urus è diventata l’auto più venduta e importante di Lamborghini, con più di 20.000 unità vendute in tutto il mondo. Oltre a far segnare numeri incredibili nelle vendite, ha siglato anche il record tra i SUV sulla famosa hill climb della Pikes Peak, ma le sorprese non sono ancora finite perché la Urus sarà anche ibrida.

Dopo la presentazione della Lamborghini Urus Performante da 666 CV, ovvero una versione ancor più pepata del già prestante modello di Sant’Agata Bolognese, prossimamente arriverà anche una declinazione plug-in hybrid che era già stata avvistata in compagnia della cugina Porsche Cayenne.

Ora torna a mostrarsi ma in una veste ben diversa, avvolta dall’ormai immancabile wrap bianco-nero che inganna l’occhio degli osservatori per evitare di carpire le differenze in termini di linee e forme della carrozzeria. A dire il vero l’auto non appare particolarmente diversa da come conosciamo, ma sul frontale spicca un paraurti diverso da quello che abbiamo visto sulla Performante, sfoggiando infatti linee meno esagerate e analoghe all’Urus di vecchia generazione.

Sulla portiera si nota invece l’adesivo triangolare giallo che identifica le auto provviste di una componente elettrica a bordo: secondo alcuni rumor potrebbe adottare un powertrain simile a quello che si trova a bordo della Porsche Panamera, che ad esempio adotta un pacco batterie da 17.9 kWh che le garantisce circa 50 km di autonomia in modalità elettrica.

Difficile ipotizzare le specifiche tecniche della Urus ibrida, ma le voci dicono che potrebbe diventare la versione più potente del modello (ma anche la più pesante), con una potenza che potrebbe toccare gli 820 CV, superando quindi i valori di Cayenne e Panamera. Ricordiamo infine che la Urus ibrida è attesa nel corso del 2023.