Lamborghini, la nuova Urus PHEV 2024 si chiamerà... come un iPhone?

Inizia il conto alla rovescia per la presentazione della nuova Lamborghini Urus PHEV, quella con tecnologia plug-in hybrid. Dopo il modello attuale a combustione interna, il Toro è pronto a lanciare la versione dotata con un motore a benzina in aggiunta ad un propulsore elettrico.

Ma come si chiamerà? Il nome non è chiaro ma in queste ore sono circolate sul web alcune indiscrezioni, precisamente sul forum di Autopareri, secondo cui la prossima Lamborghini Urus possa chiamarsi SE.

Non è certo cosa stia significare tale acronimo, forse Super Elettrica o Sport Elettrica, in ogni caso questa potrebbe essere la denominazione per distinguere l'Urus con la spina da quello senza. Impossibile non ricordare con tali lettere il famoso iPhone SE, quello più economico in commercio, ma ovviamente l'accostamento sarà solo casuale.

La nuova Lamborghini Urus, di recente fotografata con uno stranissimo camouflage, dovrebbe essere presentata questo mese e l'occasione potrebbe essere il Gran Premio di Formula 1 che si terrà in Cina, a Shanghai, il 21 di aprile, quindi fra poco meno di tre settimane.

La Lamborghini Urus Plug-in Hybrid è ormai in fase di ultimazione e una volta che verrà messa in commercio manderà in archivio definitivamente le versioni endotermiche della casa di Sant'Agata Bolognese, una data quindi storica.

Ma cosa cambierà rispetto all'Urus che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare fino ad oggi? Esteticamente sono attese delle novità, visto che di fatto si tratterà di un restyling, e ovviamente cambierà anche il powertrain, facendo diventare il SUV Lamborghini ancora più potente.

Non sono stati forniti dettagli a riguardo ma sicuramente troveremo un V8 biturbo abbinato ad un propulsore elettrico, molto probabilmente la stessa accoppiata che troviamo nella Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, che sviluppa in totale 739 cavalli ma che nell'Urus potrebbe arrivare a superare gli 800 cavalli.

Oltre all'Urus, quest'anno Lamborghini svelerà anche l'erede della Huracan che si potrebbe chiamare Temerario e che potrebbe essere mostrata al The Quail, la fiera di Monterey che si terrà il prossimo agosto.

