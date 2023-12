Ecco la nuova Lamborghini Urus Performante della Polizia: supera i 300 km/h

La nostra Polizia di Stato può contare su una nuova supercar, continua infatti la collaborazione con Automobili Lamborghini - che dura ormai da 20 anni. L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha consegnato alla Polizia Stradale una Urus Performante, pronta a entrare in servizio nel 2024.

La cerimonia di consegna è avvenuta oggi 12 dicembre a Roma, in Piazza del Viminale, dove Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha consegnato le chiavi dell’auto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. Il super SUV di Sant’Agata è la sesta vettura del marchio a entrare nella flotta della Polizia Stradale; nello specifico si aggiunge alla Huracán LP610-4 per essere impiegata per servizi speciali come il trasporto sanitario urgente di organi e plasma.

Ricordiamo che la Urus Performante è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 666 CV con 850 Nm di coppia a regimi da 2.300 a 4.500 giri/min. L’accelerazione 0-100 km/h è garantita in 3,3 secondi, la velocità di punta invece è di 306 km/h. Ovviamente questa particolare versione è stata modificata ad hoc per soddisfare i bisogni della Polizia Stradale: la livrea è stata studiata dal Centro Stile Lamborghini e combina il classico “Azzurro Polizia di Stato” al bianco con le fasce tricolori sui brancardi e sulla linea di cintura.

Sulle portiere figurano i loghi della polizia in pellicola riflettente, mentre sul tetto è presente una barra luminosa a 360 gradi con LED blu. Anche l’abitacolo è stato personalizzato con elementi utili per il servizio di pubblica sicurezza - tra cui un cassetto blindato per l’arma. In dotazione alla vettura c’è anche un defibrillatore per interventi di pronto soccorso.

Di recente la nostra Polizia si è dotata anche dell'Alfa Romeo Tonale creata dal Centro Stile di Stellantis.