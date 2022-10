Lamborghini Urus Performante su asfalto e sterrato nelle prime foto dinamiche

Lo scorso 20 agosto Lamborghini ha presentato il nuovo Urus Performante da 666 CV e ora il super SUV è pronto per affrontare il mondo: ecco le prime foto dinamiche della vettura.

Nuova Lamborghini Urus Performante ha dato prova delle sue capacità sull'asfalto e sullo sterrato, diventando subito un punto di riferimento nel proprio segmento. Sul tracciato di Pikes Peak infatti è stato registrato un tempo record di 10:32:064, andando così a migliorare il precedente record di ben 17 secondi. Grazie ai suoi 666 CV e a un peso ottimizzato, Urur Performante offre il miglior rapporto peso-potenza del segmento. Il super SUV sviluppa 850 Nm di coppia a soli 2.300 giri/min, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge i 306 km/h di velocità massima.

Urus Performante monta gomme Pirelli P Zero, primo allestimento di serie per i cerchi da 20", da 22" e 23". In opzione ci sono anche le gomme semislick P Zero Trofeo R sviluppati da Pirelli proprio assieme a Lamborghini per esaltare le caratteristiche del super SUV. Urus Performante è così uscita allo scoperto e ha percorso alcune delle più famose strade di Roma fermandosi presso lo Stadio dei Marmi, attraversando le vie dell'EUR, affrontando lo sterrato delle Cave di Travertino. Infine la suggestiva cornice dell'Appia Antica.

A proposito della casa di Sant'Agata Bolognese, Lamborghini ha presentato la Urus S da 666 CV.