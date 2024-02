Torino, Lamborghini Urus parcheggiato male blocca tram per 20 minuti: passeggeri adirati

Su Instagram esistono dei profili che quotidianamente denunciano (scherzandoci su, un po’ amaramente) i peggiori parcheggi della penisola, di casi di cui parlare ce ne sarebbero dunque a decine. Guardate però questa Lamborghini Urus che blocca tram e auto a Torino.

Per 20 minuti buoni il traffico di Via XX Settembre a Torino è rimasto bloccato a causa di una Lamborghini Urus parcheggiata in parte sul marciapiede. Ovviamente le quattro frecce di emergenza non sono servite a rendere la vettura invisibile, infatti un tram della linea 4 in direzione Porta Palazzo non è riuscito a passare - bloccando a sua volta decine di auto private. I passeggeri dell’autobus sono stati costretti a scendere dal mezzo e a continuare il percorso a piedi, inoltre all’automobilista indisciplinato è andata anche bene: per lui nessuna rimozione forzata, “solo” una multa della Polizia Municipale.

Il fatto, estremamente locale, ci permette di parlare di due temi di caratura internazionale. È sempre più polemica, infatti, in merito ai SUV sempre più lunghi e larghi che invadono le città europee; ogni 2 anni le auto crescono di 1 cm di larghezza, la media in UE ha superato i 180 cm ed è un fenomeno che metterà sempre più in crisi i centri urbani. Questo ci porta a parlare di una seconda questione: Parigi, per scoraggiare l’ingresso in città delle auto più ingombranti, sta per portare a 18 euro l’ora il costo del parcheggio su suolo pubblico. Ci verrebbe quasi da dire “soluzioni punk per sopravvivere”, vedremo se la UE interverrà ufficialmente per porre un freno alle dimensioni delle auto - che ingrassano anche dal punto di vista del peso. Pensate che la nuova Yangwang U8 supera le 35 tonnellate con un conducente a bordo, dunque non può essere guidata con la patente B.

Al di là delle dimensioni delle auto, basterebbe comunque un minimo di buon senso per parcheggiare in modo corretto, oppure ripiegare sui mezzi pubblici per non arrecare danni alla comunità. (Foto: TorinoOggi)