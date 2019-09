Lamborghini Urus: nuova variante super-sportiva in test al Nurburgring?

Il Lamborghini Urus è, senza dubbio, uno dei progetti più importanti presentati dalla casa italiana nel recente passato. Che piaccia o meno, i SUV rappresentano il futuro anche dei marchi tradizionalmente più sportivi e Lamborghini non ha potuto evitare di lanciare il suo Urus.

La casa italiana, in ogni caso, ha tutta l'intenzione di continuare a sviluppare il suo SUV rendendolo sempre più sportivo. La prova di quanto detto arriva dal Nurburgring dove Lamborghini ha iniziato a testare un nuovo prototipo di Lamborghini Urus che dovrebbe essere l'attesa versione "potenziata" del SUV, un progetto di cui si parla già da diversi mesi.

Le differenze estetiche rispetto alla variante "base" dell'Urus sono minime. Il punto centrale del progetto della nuova versione del SUV della casa italiana sarà, infatti, sotto al cofano dove troveremo il "solito" 4.0 V8 biturbo che sarà proposto in versione potenziata rispetto all'attuale versione da 650 CV e 850 Nm.

Molto probabilmente, il muro dei 700 CV verrà abbattuto proponendo un nuovo considerevole upgrade prestazionale per il SUV. Le prime indiscrezioni confermano l'assenza di un sistema ibrido. In attesa di nuove conferme ufficiali, non ci resta che dare un'occhiata a questo misterioso prototipo di Lamborghini Urus apparso tra le curve del Nurburgring in questi ultimi giorni.