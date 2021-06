La Lamborghini Urus di Kim Kardashian è una palla di pelo

Tra le star del cinema, della moda, della musica e in genere di tutto lo spettacolo ci sono tantissimi appassionati di motori, i quali sfruttano le loro facoltà economiche per regalarsi varianti incredibilmente estroverse e personalizzate di modelli già esistenti.

Dopo la pazzesca e costosissima Rolls-Royce Boat Tail probabilmente realizzata per Beyoncé e Jay-Z adesso abbiamo potuto mettere gli occhi su una Lamborghini Urus che viaggia a metà fra il geniale e l'imbarazzante, fra la morbidezza e l'inconvenienza: in fondo alla pagina trovate il post Instagram di Kim Kardashian, tramite il quale poter osservare la sua pelosa vettura.

Di primo acchito ci viene subito alla mente la Ford Econoline vista in Scemo & più scemo nel 1994, ma ovviamente non si tratta di un tributo al film, bensì del tentativo di Kim Kardashian di promuovere il suo store, Skims. A ogni modo, pare non ci si possa sempre fidare dei gusti delle celebrità.



La condivisione in calce è composta di sei foto e un video, e da tutte le angolazioni si nota la pelliccia bianca intenta ad avvolgere ogni superficie possibile e immaginabile, sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo. Restano scoperte soltanto le parti impossibili da rivestire, come i fari anteriori e posteriori, i finestrini, gli pneumatici, le cinture di sicurezza e la console centrale. Neppure le maniglie e gli specchietti retrovisori sono stati risparmiati dal soffice tessuto bianco, per non parlare poi del volante.



Da parte nostra preferiamo lasciare a voi il giudizio sulla Urus di Kardashian, ma per restare in tema vi lasciamo ad altre due vetture personalizzate da personaggi famosi. La prima è la Chevrolet Corvette C8 con carrozzeria in beige e interni in Morello Red voluta dalla stella dell'NBA Jordan Clarkson. L'ultima è invece la Rolls-Royce commissionata dalla star del pop Justin Bieber: lo stile è certamente futuristico, ma è probabile che le sue forme e le particolari soluzioni non siano fatte per accontentare tutti i palati.