Lamborghini, Urus solo ibrida dal 2024, poi spazio all'elettrico: 'Il primo EV sarà sexy'

Grandi trasformazioni in casa Lamborghini. In vista del ban dell'Ue a benzina e diesel dal 2035, l'azienda di Sant'Agata Bolognese è pronta ad avvicinarsi all'elettrico. E così che dal 2024 la Urus sarà solo ibrida, per poi lasciare spazio al modello full electric dal 2029.

La prima Lamborghini totalmente green arriverà comunque nel 2028, una vettura che avrà una linea completamente inedita, pur mantenendo lo spirito della gloriosa azienda del toro.

Il CEO dell'azienda Stephan Winkelmann, ha spiegato ad Autocar che si tratterà di un'auto che avrà una “maggiore altezza da terra”, e sarà “un modo innovativo di fare una GT”. E ancora: “Avrà una migliore visibilità e avrà il design di un'auto molto sexy, ma comunque immediatamente riconoscibile come una Lamborghini”.

In merito alle batterie, invece: “Saranno ad alte prestazioni, nessun altro le ha e saranno uniche sul mercato". Nei prossimi anni il glorioso stabilimento di Sant'Agata sarà riconfigurato proprio per lasciare spazio alle nuove motorizzazioni e alla produzione delle future eredi di Revuelto e Huracan.

In ogni caso il presente e il futuro prossimo non prevedono alcun stravolgimento dei piani dell'azienda anche perchè Lamborghini ha registrato il record di vendita nel 2022 e grazie anche alla Revuelto vi sono ordini per i prossimi anni.

Guardando al futuro Winkelmann crede che sarà sempre più difficile realizzare auto con motori termici per via delle nuove normative: "Credo fermamente che dopo il 2035, la legislazione sarà così rigida per gli ICE che sarà quasi impossibile realizzarli. Lo si vede già ora con l'Euro 7 ma anche con gli sviluppi dell'Euro 6. Sviluppare ICE è incredibilmente costoso”.

In ogni caso Lamborghini non ha fretta, e sfrutterà gli anni futuri per comprendere meglio il mercato. “Sta a noi dimostrare che le supercar completamente elettriche possono essere emozionanti quanto le ICE. Ci stiamo lavorando, ma dipende da noi”. Per il suono per ora tutto tace ma la filosofia sarà sempre la stessa: “Costruire auto da sogno che superino le aspettative".