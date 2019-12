La Lamborghini Urus guadagna 156 cavalli grazie ad un pacchetto da 5.000 euro

La Lamborghini Urus è già un SUV particolarmente potente, uno dei più veloci in assoluto all'interno sua categoria. C'è qualcuno che però non si accontenta affatto delle sue prestazioni, e l'ha dotato di un pacchetto stuzzicante e neanche troppo costoso.

Stiamo parlando di Wheelsandmore, azienda specializzata in questo tipo di modifiche, e che stavolta ha preso di mira il SUV sportivo italiano. Tenendo fede al nome hanno provveduto a personalizzare anche i cerchi, che avranno un diametro di ben 23 pollici e saranno circondati da pneumatici Continental UHP.

Il pacchetto è composto da tre step che andranno a potenziare il V8 bi-turbo da 4,0 litri della Urus, e includeranno una nuova mappatura della ECU (Engine Control Unit), l'aggiunta di un convertitore catalitico e l'inclusione di un nuovo sistema di scarico. Coi nuovi componenti il guadagno prestazionale è notevole e consiste in 156 cavalli di potenza e 127 Nm di coppia, per un totale di 797 cavalli e 972 Nm. Il risultato è una Lamborghini Urus più potente della Aventador SVJ e di quasi ogni Lamborghini di serie mai prodotta, fatta eccezione per la recentissima ed elettrificata Sian.

Come dicevamo le modifiche possono essere selezionate a tre stadi differenti, e per quello iniziale è necessario sborsare 2.521 euro, mentre il più costoso richiede 5.469 euro, anche se il costo dello scarico è opzionale e viene circa 4.000 euro. Invece per il modulo di ammortizzatori plug-and-play, che permette di alzare o abbassare le sospensioni semplicemente cliccando sul display del proprio smartphone, dovrete aggiungere altri 1.679 euro.

Il componente più esoso è però il set di cerchi citato in precedenza, che potrete portarvi a casa per circa 10.000 euro. Se sceglierete di incrementare semplicemente la potenza, il vostro portafogli non vi giudicherà, ma se preferite aggiudicarvi ogni optional dell'offerta di Wheelsandmore andrete a spendere una cifra simile a quella di una berlina, e cioè 21.176 euro.

