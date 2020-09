Lamborghini Urus Graphite Capsule: c'è un nuovo pacchetto per il Super SUV

Se avete bisogno di una Lamborghini Urus poco appariscente, atona e in linea con le altre auto, ci dispiace annunciarvelo ma dobbiamo deludervi ancora una volta, poiché la casa automobilistica italiana ha appena presentato uno stiloso pacchetto estetico, denominato Graphite Capsule.

Come potete notare dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, non è certamente la Urus più estrosa in assoluto, ma grazie al suo nero estensivo e ai contrasti in verde acceso si distingue senz'altro dalla massa. Il pacchetto Graphite Capsule però non interviene soltanto sulla verniciatura, ma offre anche altri piccoli ritocchi estetici.

Disponibile per la Lamborghini Urus 2021, va a concentrarsi esclusivamente su tonalità opache, permettendo di spaziare dal Bianco Monocerus al Nero Noctis fino al Grigio Nimbus (grigio luminoso) e al Grigio Keres (grigio "standard"). I contrasti invece possono esser scelti tra l'Arancio Leonis, l'Arancio Dryope (più vicino al rosso), il Giallo Taurus e il Verde Scandal. Come avrete notato, ogni singola opzione della seconda lista chiama in causa colori vividi, che andranno ad avvolgere lo splitter frontale, gli inserti delle portiere, il piccolo alettone al retrotreno e i bordi dei cerchi. A proposito dei cerchi, la Urus poggia su unità Taigete da 23 pollici, esclusive per il pacchetto Graphite Capsule.

Le preferenze per la carrozzeria si estendono anche all'interno dell'abitacolo, dove un alluminio scuro anodizzato si allunga sul cruscotto e prosegue sulle portiere, affiancato da una lunga striscia di fibra di carbonio a vista. I dettagli, nel caso degli scatti in calce in Verde Scandal, vanno a contrastare i poggiabraccio, i lati dei sedili e la console centrale con uno stile davvero particolare, oltre a comporre tutte le cuciture presenti.

"Il nuovo Graphite Capsule conferma l'inimitabile versatilità della Lamborghini Urus come Super SUV originale: il suo colore e il suo stile è adattabile e versatile come la sua presenza in ogni ambiente e lifestyle a elevate performance." Queste le parole in merito pronunciate da Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer presso Automobili Lamborghini.

Prima di lasciarvi vogliamo condividere con voi le ultime notizie sul marchio di Sant'Agata Bolognese, che ha di recente presentato la Lamborghini Essenza SCV12: andiamo a farci un giro a bordo del bolide. Interessante in ultimo la collaborazione con Xiaomi per la creazione di un go-kart elettrico da sogno: il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.