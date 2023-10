Lamborghini Urus danneggiata dopo due ore di noleggio: danno da 58.000 euro

Purtroppo quando sentiamo le parole “Lamborghini Urus” e “noleggio” ci tornano in mente le terribili immagini di Casal Palocco, ovvero l’incidente costato la vita a un bimbo di 5 anni. Oggi vi riportiamo di un altro incidente accaduto in seguito a un noleggio.

Questa volta per fortuna si è trattato di un caso molto meno grave, ecco cos’è successo. Rob Ferretti del canale SuperSpeedersRob possiede una propria società di noleggio di auto esotiche. Il Lamborghini Urus in questione è stato noleggiato da un utente per un intero mese, peccato che a due ore dall’inizio del noleggio Ferretti abbia ricevuto una telefonata dallo stesso utente: Urus subito sfasciato, con la fiancata destra pesantemente danneggiata.

Per chi non lo sapesse, un Lamborghini Urus ha un prezzo base di circa 230.000 euro che lievita facilmente con l’aggiunta di qualche optional. Nonostante questo, data la sua aura da vettura best seller prodotta in serie e non da supercar pura, Ferretti ha pensato se la sarebbe cavata relativamente con poco, ma non è andata esattamente così.

Lamborghini chiede 10.000 dollari solo per rimettere a posto ogni singola portiera. Facendo un calcolo parziale del necessario si è arrivati a un preventivo di spesa di 36.292 dollari, ai quali Ferretti ha dovuto aggiungere 1.050 dollari di manodopera solo sul telaio, 4.192 dollari di vernice, 6.987 dollari per il lavoro di riverniciatura. In totale la manodopera necessaria è stata di 75,9 ore, ovvero 9.487 dollari, per un preventivo complessivo di 62.027 dollari, poco più di 58.500 euro al cambio. Ovviamente il mezzo era assicurato, inoltre non è stata colpa dell’utente che ha sottoscritto il noleggio visto che qualcuno gli è andato addosso, dunque nessuna delle due parti ha dovuto sborsare il denaro, che colpo però...