La Lamborghini Urus avvistata su ghiaccio: prove di resistenza al freddo

Lamborghini è un marchio di velocità e lusso, un vero e proprio fenomeno del mondo automobilistico che è riuscito persino a realizzare uno dei SUV più potenti di sempre, il modello Urus. Proprio una di queste vetture è stata recentemente avvistata in una delle località più lontane al mondo: l'Artico.

La casa automobilistica con sede a Sant'Agata Bolognese è molto scrupolosa con le proprie vetture tanto da testare i propri gioielli anche nei contesti più difficili. Non c'è da stupirsi se i collegi di motor1.com abbiano avvistato il SUV di Lamborghini in uno dei climi più estremi al mondo, nel freddo glaciale dell'Artico.

Non mancano ovviamente i consueti scatti spia, li stessi che potete apprezzare in calce alla notizia. Dai rumors in circolazione, inoltre, si pensa che Urus prenda in prestito la tecnologia ibrida di Porsche, con il suo V8 biturbo da 4L, e il motore elettrico della Panamera Turbo S E-Hybrid. In ogni caso, gli ingegneri dovrebbero essere riusciti a migliorare le prestazioni del motore per incrementare i cavalli sino ad 820, un tentativo di rendere questa vettura il SUV di certo più prestazionale dell'intera casa automobilistica.

