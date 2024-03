Lamborghini Urus Apocalypse Inferno, il SUV del Toro diventa un fuoristrada estremo

Di supercar a ruote alte super aggressive ormai il mercato è pieno. I SUV, infatti, non solo hanno monopolizzato la produzione e la vendita delle quattro ruote, a quanto pare si sono presi anche una buona fetta delle cosiddette 'versioni speciali', e la versione speciale di cui vogliamo parlarvi fa paura, ma veramente. Ecco la Lamborghini Urus Apocalypse Inferno.

Una Lambo sconosciuta che potrebbe diventare la preferita di molti. L'Italia è conosciuta per realizzare alcune delle auto più eleganti e raffinate dello scenario automobilistico mondiale. Ecco, non possiamo certamente dire che dall'altra parte dell'oceano godano della stessa reputazione. Auto mostruose, ma nel vero senso della parola, dalle potenze a volte addirittura eccessive ai design al limite, capaci veramente di mettere paura. E a quanto pare adesso c'è anche un Toro, di Sant'Agata Bolognese ma nato negli USA, che si accoda a questa tendenza (qui invece la vera Lamborghini Urus PHEV: le foto spia evidenziano delle luci inedite).

Come scendere all'inferno, ma uno in cui ci si può divertire; d'altronde, con un motore del genere... La Lamborghini Urus Apocalypse Inferno è realizzata dalla società Apocalypse Manufacturing, con sede a Pompano Beach, in Florida. Nel suo listino sono tanti i nomi spaventosi; giusto per dare un'idea: Hellfire, Juggernaut, Nirvana, Strikeforce, Warlord, Sinister 6, Super-Truck e Dark, e adesso pure Inferno (Rafa Leão ritira la Lamborghini Urus customizzata Evosound: cattivissima).

La Urus infernale si presenta con una livrea dedicata total black, come dedicate sono anche le ruote da 33 pollici, queste pensate per la guida off-road. Inoltre è presente anche delle barre portatutto sul tettuccio, una sorta di griglia realizzata in mano e dotata di luci a LED e di piastre skid per proteggersi dai terreni più difficili. Per quanto riguarda la motorizzazione, l'azienda dichiara 660 CV e un'accelerazione 0-100 km/h in appena 3 secondi.