La Lamborghini Urus si aggiorna: maggiori performance e versione ibrida

Quando si tratta di avvistare prototipi di nuove autovetture Varryx è sempre in prima linea (un paio di giorni fa ha scovato una Lamborghini Aventador camuffata). Stavolta il noto canale YouTube ha condiviso un interessante video in merito all'aggiornamento del super SUV di Sant'Agata Bolognese: la Lamborghini Urus 2022.

L'esemplare, visibilmente camuffato, è stato immortalato proprio nei pressi dello stabilimento della casa automobilistica italiana. A un primo sguardo saltano all'occhio una serie di piccole differenze estetiche, e il metro di paragone ci è dato proprio dalla Urus rossa che lo precedeva.

Innanzitutto la fascia anteriore sembra essere stata semplificata tramite la rimozione di alcune alette, anche se in realtà gli elementi a sviluppo orizzontale non mancano affatto. Spostandoci verso il retrotreno notiamo un paraurti parzialmente rivisto, anche se i fari appaiono nella solita forma.

Purtroppo non abbiamo alcun dettaglio in merito agli update circa le specifiche tecniche, ma in molti suggeriscono che Lamborghini chiamerà Urus EVO il modello aggiornato andando a infondere un boost prestazionale piuttosto sensibile.

Secondo le voci di corridoio, le varianti da proporre ai clienti saranno due: la prima si concentrerà sulle prestazioni seguendo la scia della Huracan Peformance, mentre la seconda invece garantirà una propulsione ibrida per portare l'output complessivo oltre gli 800 cavalli. Se sarà davvero così, a breve assisteremo alla presentazione di due mostri dell'asfalto.



In questo istante però il brand italiano ha numerosi progetti in cantiere. La strada verso l'elettrificazione della gamma sarà lunga e tortuosa ma, a parecchi anni dal suo debutto, sono già arrivati degli indizi sul primo modello a zero emissioni: la prima BEV Lamborghini sarà una Gran Turismo?