Ecco la nuova Lamborghini Urus 2025 sotto uno stranissimo camouflage

La Lamborghini Urus è senza alcun dubbio uno dei SUV più accattivanti del mercato; addirittura nella sua variante Urus Performante è uno dei 5 SUV più scattanti al mondo. Per il muscoloso veicolo di Sant’Agata Bolognese però si avvicina il momento di un restyling e un prototipo camuffato in maniera davvero particolare è stato fotografato in strada.

Il 2024 sarà un anno chiave per il Toro: sarà l’ultimo durante il quale usciranno ancora vetture puramente termiche dagli impianti di Sant’Agata Bolognese. La nuova Lamborghini Urus sarà infatti Plug-in Hybrid con un motore V8, mentre le attuali Urus S e Urus Performante con il solo motore V8 usciranno di produzione per diventare a loro volta ibride.

La presentazione della nuova Urus dovrebbe avvenire già nella seconda metà del 2024, con le prime consegne del SUV rinnovato a inizio 2025. Lamborghini sta ovviamente eseguendo i test di routine attorno al suo quartier generale e un nuovo Urus con il camouflage più assurdo mai visto è stato appena pizzicato in strada dall’ormai noto youtuber Varryx.

Al di sotto del telo si intravede un Urus di colore arancione, molto probabilmente l’Arancio Borealis, con dettagli a contrasto in nero lucido. Purtroppo però non si vede molto altro: frontale e posteriore sono ben coperti dal telo, non sappiamo dunque come saranno i nuovi fari del SUV - aspetto su cui Lamborghini ha lavorato tantissimo, tra le altre cose. Non sappiamo neppure come sarà l’abitacolo della vettura, mentre sul fronte delle prestazioni ci si aspetta un V8 biturbo leggermente più pepato dell’attuale V8 biturbo in forze alla Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

Il Toro punta a una vettura capace di erogare 750 CV, dunque più della BMW XM e della Ferrari Purosangue V12. Riuscirà la Lamborghini Urus a scalzare la Tesla Model X Plaid dal trono di SUV stradale più veloce del mondo?