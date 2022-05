Lamborghini toglie i veli dalla nuova Huracan GT3 EVO2, il toro da corsa nato dalla STO

La Lamborghini Huracan ha fatto il suo debutto nel mondo delle corse nel 2014, e quattro anni più tardi è arrivata una versione aggiornata, denominata EVO1. Dal 2018 Lamborghini Squadra Corse non aveva apportato modifiche sostanziali alla vettura, ma nel 2023 debutterà la nuova Huracan GT3 EVO2.

Proprio come recitava il post di qualche giorno fa che annunciava l’arrivo della nuova Huracan GT3, “The STOry continues…”, la storia del modello nel mondo delle corse va avanti e non a caso pone l’attenzione su quelle tre lettere maiuscole. La nuova Huracan GT3 EVO2 nasce infatti dalla STO stradale, che a sua volta ha preso vita partendo dalla Huracan Super Trofeo da competizione.

Insomma, il DNA pistaiolo non le manca, ma anzi si è evoluto negli anni diventando sempre più efficace e veloce. La nuova EVO2 migliora soprattutto in termini aerodinamici, con una carrozzeria completamente in fibra di carbonio che adesso adotta dei nuovi condotti dell’aria volti a raffreddare con ancor più efficacia il cuore V10 della vettura. Inoltre al retrotreno sfoggia un’inedito diffusore che genera ancor più downforce.

Come accennato poche righe sopra, il motore è il V10 che tutti conosciamo, ma in questa circostanza adotta valvole in titanio e corpi farfallati comandati elettronicamente, che assieme ne migliorano l’efficienza. Inoltre hanno apportato delle modifiche per far sì che il comparto meccanico potesse essere di più facile accesso così da aiutare il lavoro dei meccanici sul campo di gara. La potenza invece è inferiore a quella dell’auto di serie, dato che le vetture GT3 devono sottostare alle regole imposte dalla FIA, che prevede anche un BOP (Balance Of Performance) tra i vari modelli che partecipano ai relativi campionati.

Tra le altre curiosità c’è un fondo vettura anch’esso in fibra di carbonio, mentre il telaio diventa molto più rigido grazie all’aggiunta di alcuni rinforzi nella parte dei montanti posteriori, assieme a nuovi pannelli a nido d’ape in carbonio e kevlar. L’impianto frenante è stato ulteriormente affinato così da garantire un miglior rendimento sia nella gare sprint che in quelle endurance, e un passo avanti è stato fatto anche dall’elettronica, che adesso gestisce ABS e controllo di trazione in maniera ancor più certosina, specialmente in condizioni di bagnato.

La Huracan GT3 EVO2 sarà disponibile dalla seconda metà di quest’anno, così da poter essere schierata sulle griglie di partenza dei campionati 2023, mentre i team già in possesso delle Huracan GT3 EVO possono aggiornarle trasformandole in EVO2. Ricordiamo infine che nel 2023 arriverà anche la nuova sfidante di Maranello, ossia la Ferrari 296 GT3 già avvistata durante i test a Fiorano.