La Lamborghini testa... una Ferrari 296 GTB: le curiosi immagini da Sant'Agata

Un curioso video è apparso in rete nelle ultime ore, quello di una Ferrari testata in strada... da Lamborghini. Proprio così perché lo youtuber Varryx, sempre attento a scovare i test su strada delle fuoriserie di Sant'Agata Bolognese, ha catturato delle immagini davvero particolari.

Si nota infatti una Lamborghini Huracàn STO (simile alla Huracàn STO che abbiamo guidato di recente) in parte camuffata assieme ad una Ferrari, precisamente una 296 GTB: cosa sta accadendo? La domanda sorge spontanea ma la risposta al momento non è chiara. Si possono fare varie ipotesi, a cominciare da una poco probabile futura collaborazione fra i due storici marchi italiani di supercar, da sempre rivali.

La seconda opzione, decisamente più probabile, è che la Lamborghini stia cercando di carpire i segreti dell'ibrida da 830 cavalli della casa di Maranello, in vista appunto di una supercar ibrida che verrà commercializzata a breve dall'azienda bolognese. Non è la prima volta ovviamente che un'azienda studia i segreti di un'auto rivale, ma è anche vero che forse nessuno era mai stato così sfacciato fino ad ora come Lamborghini, facendo uscire una Rossa (quasi un sacrilegio), dal suo fortino di Sant'Agata per testarla su strada.

Del resto Maranello è nel settore delle ibride da qualche anno, di conseguenza la Lambo vuole probabilmente cercare di mettere a punto la sua prossima fuoriserie plug-in anche imparando i segreti delle concorrenti dirette, e poche settimane fa, a riguardo, era stato avvistato un muletto dell'Aventador con motore ibrido. Resta da capire come l'azienda di Sant'Agata sia riuscita a mettere le mani sulla Ferrari: forse un acquisto in incognito o è stato fatto tutto alla luce del sole?

In ogni caso le risposte che cerchiamo verranno svelate solamente con il passare del tempo, quando sicuramente si saprà di più rispetto al nuovo progetto in sviluppo presso la Lamborghini. E chissà che tale notizia non vada a sposarsi con quanto emerso soltanto poche settimane fa, la registrazione da parte di Lamborghini di due nomi misteriosi.