La nuova Lamborghini Temerario fotografata a Sant'Agata in livrea camouflage

La Lamborghini Huracán è ormai andata in pensione, a Sant’Agata Bolognese però si lavora con dedizione al modello successivo, che potrebbe prendere il nome di Temerario. Ecco la nuova Lambo spiata con vinili camouflage.

Attorno a Sant’Agata Bolognese si trovano sempre “fotografi spia” appostati, intenti a catturare fotografie di prototipi in fase di test. Lo scorso mese di gennaio abbiamo visto il nuovo Urus 2025 avvolto da una strana copertura, oggi invece parliamo della nuova (ipotetica) Lamborghini Temerario, il successore ufficiale della Huracán ormai uscita di scena - il tutto poche ore dopo il reveal della speciale Lamborghini Huracàn STJ 2024.

Questa nuova opera d’arte del Toro sembra prendere in prestito parecchi elementi della Revuelto, sia all’esterno che all’interno. Sappiamo del resto che la plancia prevede uno schermo per l’infotainment da 8,4 pollici, mentre il quadro strumenti è da 12,3 pollici. Pochi dubbi sull’alimentazione, anche perché Lamborghini ha bisogno di tenere basse le emissioni medie della sua gamma: la Temerario avrà un sistema Plug-in Hybrid, come la Revuelto.



Il motore però non sarà un V12 aspirato bensì un V8 biturbo da 4,0 litri; ci sarà inoltre un singolo propulsore elettrico montato all’anteriore e una batteria di piccole dimensioni - con molta probabilità montata lungo il tunnel centrale. Ovviamente tutte queste indiscrezioni andranno confermate dalla Casa Madre. (Le foto sono state scattate dai fotografi di Carscoops)

