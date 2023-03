Lamborghini svela la strumentazione e le modalità di guida della nuova supercar V12

Entro la fine di aprile 2023 Lamborghini svelerà la nuova supercar a 12 cilindri, erede della gloriosa Aventador, e per ingannare l’attesa ha intrapreso un percorso di scoperta della vettura che ci permette di conoscerla pezzo per pezzo, e quest’oggi è il momento di scoprire la strumentazione e le modalità di guida della nuova Lamborghini.

Dopo aver scoperto i dati tecnici della nuova supercar di Sant’Agata Bolognese, nome in codice LB744, questa volta scopriamo dunque il suo cockpit da jet e le differenti modalità di guida capaci di declinare il carattere della vettura a seconda delle occasioni, che sono Recharge, Hybrid, Performance, City, Strada, Sport e Corsa, tutte azionabili direttamente dal volante, tramite due appositi selettori circolari presente su ogni lato della corona.

Le prime tre sono dedicate al comparto ibrido, e affiancate alle altre quattro tipologie danno origine a 13 esperienze di guida diverse tra loro. Con la modalità City, pensata appositamente per il contesto urbano (la potenza è limitata a 180 CV), si può optare anche per la propulsione full EV, e quando la batteria da 3.8 kWh si scarica, con la modalità Recharge il motore ricaricherà il battery pack.

Strada punta alla guida dinamica e offre una potenza massima di 886 CV, con il comparto elettrico che viene mantenuto carico per offrire sempre potenza, contando anche sul torque vectoring all’anteriore e sull’aerodinamica attiva votata alla massima sicurezza ad esempio in autostrada.

In modalità Sport la potenza sale fino ad un massimo di 907 CV, e la spinta elettrica può essere selezionata tra le tre modalità Recharge, Hybrid o Performance a seconda della spinta extra che si vuole avere; il cambio diventa più veloce, mentre le sospensioni e l’aerodinamica si regolano per esaltare agilità e piacere di guida.

Infine, selezionando la modalità Corsa, la LB744 dà il meglio di sé: assieme al comparto elettrico su Performance, l’auto sprigiona 1015 CV con l’e-axle anteriore che opera per dare il massimo in termini di torque vectoring e trazione integrale, inoltre i più smaliziati potranno disinserire l’ESC per provare a domare la creatura, mentre le partenze da fermo diventano fenomenali grazie al launch control.