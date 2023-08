Lamborghini svela l'Huracán Sterrato 'Opera Unica': per pitturarla sono servite 370 ore

Lamborghini festeggia il suo 60° anniversario con la Lamborghini Huracán Sterrato “Opera Unica”, ispirata al blu intenso del mare e del cielo della Sardegna, realizzata con un effetto di verniciatura unico, studiato appositamente dal reparto Ad Personam.

Questo processo di verniciatura è ciò che la rende unica: come base è stato utilizzato il Blu Amnis, successivamente sono stati realizzati a mano una mole di dettagli nelle tonalità Blu Grifo e Blu Fedra. L’intero processo ha richiesto oltre 370 ore ai maestri del reparto Ad Personam di Lamborghini. L’artistica livrea è esaltata da alcune finiture in nero opaco, come il tetto, gli splitter, gli alloggiamenti delle luci anteriori e le protezioni dei passaruota. Anche i cerchi in lega Morus da 19” sono opachi.

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Lamborghini, ha dichiarato su questo esemplare unico: “Questa è l'occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni Ad Personam e presentare poi questa speciale Sterrato a clienti e ospiti in quello stesso contesto [Porto Cervo] che è stato fonte di ispirazione per questo effetto cristallo blu”.

L’allestimento Sterrato dona alla Huracán inaspettate capacità fuoristrada. È senza dubbio una delle varianti più folli mai apparse nel mondo delle supercar. Questo modello sarà realizzato in soli 1.499 esemplari, “Opera Unica” compresa, e presenta un’altezza maggiore e carreggiate più ampie rispetto alle versioni prettamente da asfalto. Anche il look è da vera fuoristrada, grazie ai passaruota maggiorati e ai fari LED supplementari. Grazie al V10 da 610 CV montato centralmente, le prestazioni sono di livello assoluto: da 0 a 100 chilometri orari in soli 3,2 secondi e velocità massima di 260 km/h.

Infine, ricordiamo che la casa di Sant’Agata Bolognese sta sviluppando la sua prima vettura di serie completamente elettrica: sappiamo che sarà una 2+2 più bassa da terra rispetto ad Urus.