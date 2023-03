La prima Lamborghini ibrida avrà un motore V12 e tre propulsori elettrici

Lamborghini celebrerà il 60° anniversario con eventi in giro per il mondo durante l’anno, ma non bisogna dimenticare che nel 2023 vedremo anche la nuova supercar di Sant’Agata Bolognese, l’erede dell’Aventador che Lamborghini chiama LB744 e di cui ha svelato interessanti dettagli tecnici.

Per il momento abbiamo visto soltanto alcuni render che ipotizzano il look finale della nuova supercar Lamborghini, ma in attesa del debutto ufficiale, la casa del toro ci delizia con diversi dettagli riguardo al powertrain che si nasconderà sotto alla carrozzeria.

Come sappiamo, la nuova supercar sarà ibrida e avrà ancora 12 cilindri, ma più nello specifico parliamo di un V12 da 6.5 litri aspirato tutto nuovo, più leggero di 17 kg (pesa 218 kg in totale) rispetto a quello dell’Aventador, ed è stato girato di 180°: così facendo, il cambio viene montato posteriormente e in posizione trasversale, lasciando libero lo spazio del tunnel centrale, che adesso ospita il pacco batterie da 3.8 kWh che serve a dare energia ai tre motori elettrici presenti sull’auto.

Due motori elettrici sono montati sull’asse anteriore, mentre il terzo si trova al posteriore, montato direttamente sotto alla nuova e più rapida trasmissione automatica con doppia frizione e 8 marce. Il motore termico eroga 813 CV e può cantare fino a 9500 giri/min, ma assieme alle unità elettriche la potenza totale è di 1.000 CV.

Infine, come avevano suggerito le immagini rubate della strumentazione della nuova supercar Lamborghini, la LB744 potrà viaggiare anche in modalità solo elettrica nonostante la scarsa capacità delle batterie, e queste si potranno ricaricare in circa 30 minuti con una potenza fino a 7kW, oppure tramite la frenata rigenerativa delle ruote anteriori o direttamente dal motore V12 in circa 6 minuti.