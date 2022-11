Lamborghini svela il design definitivo della Huracan Sterrato: estrema

Lamborghini ha annunciato che la Huracan Sterrato verrà presentata a dicembre, in occasione dell’Art Basel di Miami che inizierà il prossimo 30 novembre, ma nel frattempo ci delizia mostrandoci il look definitivo della sua supercar da fuoristrada, che rimane fedele alla concept car presentata nel 2019.

La Huracan Sterrato si è mostrata più volte in diversi trailer, ma in ognuno di essi mostrava una carrozzeria ancora avvolta nei wrap che celavano almeno in parte le sue linee, ma questa volta possiamo goderci ogni suo spigolo, e in particolare ogni appendice extra che allarga notevolmente il corpo vettura, senza dimenticare la dotazione inedita che strizza l’occhio al mondo delle avventure offroad, ovvero la fanaleria supplementare a LED anteriore e le barre portatutto sul tetto.

A differenza della Huracan che tutti conosciamo, compare poi una presa d’aria aggiuntiva sul tetto, mentre il diffusore posteriore ha una forma differente così da offrire un maggiore angolo d’uscita, più adatto al fuoristrada in accordo con l’assetto notevolmente rialzato, anche se certamente non la vedremo mai nei tracciati più impervi dello Utah.

Per tutti i dettagli tecnici che si nascondono sotto questo magnifico vestito dovremmo però aspettare la presentazione ufficiale, dove Lamborghini svelerà tutti i segreti della sua ultima auto spinta da un motore endotermico al 100%.