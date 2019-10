Lamborghini stuzzica con un video teaser di una nuova Hypercar da 830 cavalli

E' tutto vero, Lamborghini sta quindi seriamente sviluppando una nuova hypercar dedicata esclusivamente ai tracciati, e portata alla luce dalla divisione Squadra Corse. La casa italiana ha divulgato l'informazione tramite un breve video teaser.

Nonostante il nuovo bolide non sarà mostrato al pubblico fino all'anno prossimo, il produttore di Sant'Agata Bolognese probabilmente non stava più nella pelle, e ci ha tenuto a mostrare al mondo le primissime informazioni sul nuovo progetto.

I 33 misteriosi secondi ci danno l'opportunità di ammirare quello che pare essere un enorme alettone posteriore in fibra di carbonio, elemento che sembra far parte di un nutrito pacchetto aerodinamico che include una gigantesca presa d'aria sul tetto, anch'essa in costruita con il sesto elemento della tavola periodica. Particolarmente insistente la presenza del numero "63" sulla carrozzeria, disegnato con una grafica simile a quella scelta per la Aventador SVJ 63, la quale rimarca l'anno d'origine di Lamborghini, il 1963. Altri dettagli rilevanti riguardano l'inclusione di una doppia presa d'aria sulla parte anteriore del cofano e l'utilizzo di ruote a bloccaggio centrale con in dote pinze freno Brembo e pneumatici Pirelli.

Non c'è bisogno di specificarlo, ma lo faremo comunque. Il propulsore della nuova hypercar è basato sullo stesso a bordo della Aventador, e cioè l'eccellente 6,5 litri V12 aspirato che abbiamo imparato a conoscere durante questi anni. Gli ingegneri però non si sono limitati a fare il compitino, e hanno sfruttato l'assenza di regole per l'omologazione tirandone fuori ogni cavallo possibile.

Infatti ne troviamo ben 830 sotto al cofano, circa 60 in più rispetto alla Aventador SVJ appena menzionata. Tale esuberante scalpitare sarà incanalato verso le ruote da un cambio a 6 rapporti sequenziale Xtrac, a rimpiazzare il 7 marce ISR della versione stradale. Un'altro upgrade degno di nota riguarda l'inclusione di un nuovissimo differenziale autobloccante meccanico, il quale consentirà al pilota di sistemare l'assetto in base alla superficie del tracciato.

Se i rumor sono affidabili la nuova macchina verrà chiamata Aventador SVR, a calcare i passi di una leggenda del passato anch'essa utilizzabile solo in pista, la mitica Miura SVR. Altre voci di corridoio, tra l'altro, affermano che ne saranno prodotti soltanto 40 esemplari, e che le consegne avverranno a partire dal 2021.

A proposito di leggende, è appena stata venduta all'asta per 1,6 milioni di dollari una Miura P400S del '69, ammiratela nella galleria allegata alla notizia.