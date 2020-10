Lamborghini stuzzica i fan col prototipo di una speedster

Lamborghini ha appena pubblicato, attraverso i propri canali social, uno scatto inerente una peculiare vettura specializzata per le performance in pista, la quale si mostra senza un tradizionale parabrezza. Che si tratti di una rivale diretta per McLaren Elva e Ferrari Monza SP1/SP2?

Per nostra grande sfortuna, non possiamo assolutamente rispondere alla domanda, poiché al momento oltre all'immagine visibile in fondo alla pagina non sappiamo nient'altro. L'unica informazione ci perviene dalla descrizione del post:"Attenzione Macchina Veloce Aperta."

A ogni modo, il prototipo è stato camuffato con la stessa tecnica adottata per nascondere la potentissima Essenza SCV12, e quindi magari potrebbe trattarsi semplicemente della versione Aperta di quest'ultima. Se così fosse, ci troveremmo di fronte a un bolide pensato esclusivamente per il tracciato a differenza della Monza SP2, la quale è omologata per la strada al 100 percento.

Andando a memoria, non è la prima volta che la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese ci propone una vettura simile. E' difficile infatti dimenticare il Concept S del 2005 basato sulla Gallardo e costruito in un solo esemplare. Nel 2012 poi il brand se ne è uscito con la fenomenale Aventador J Speedster, dotata di una filosofia di design identica a quella del misterioso veicolo di oggi.

Visto il clima che si respira di recente nell'industria automobilistica, non crediamo di poter parlare di un esemplare one-off e, se dovessimo scommettere, propenderemmo per una variante Speedster della Essenza SCV12 assemblata in 40 esemplari.

Il problema però è che in realtà, mentre alcuni elementi urlano Speedster con tutto il fiato, altri si allontanano dalle soluzioni classiche adottate per questa tipologia di macchina. Ferrari Monza e McLaren Elva difatti non posseggono un alettone posteriore utile a bilanciare il carico aerodinamico, e lo stesso vale per le proporzioni generali del prototipo, apparentemente troppo sbilanciate verso un retrotreno altissimo. Comunque, se la nostra ipotesi dovesse rivelarsi fondata, vedremmo in strada un bel mostriciattolo scoperto col propulsore della Essenza SCV12: i cavalli di potenza sarebbero ben 830.