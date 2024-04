Lamborghini STO, Tesla Model X e Ducati: la collezione del 18enne più fortunato al mondo

Pensate di compiere 18 anni e di ricevere come regalo di compleanno niente di meno che una Lamborghini, ma non una qualsiasi (che sarebbe già un regalo spettacolare), bensì una Huracan versione STO.

E' quanto è accaduto a Tarush Rungta, giovane molto probabilmente di origini indiane, che possiamo tranquillamente definire il 18enne più fortunato al mondo. Suo padre, Vivek Kumar Rungta, è un ricco uomo d'affari che opera negli Emirati Arabi, avendo una società che organizza e gestisce eventi, ed ha appunto deciso di sorprendere suo figlio con un regalo a dir poco speciale.

Come da video che trovate più sotto, si vede Tarush insieme al papà mentre si recano presso una concessionaria del Toro e ad un certo punto vengono tolti i veli ad una Lamborghini Huracan STO, all'epoca della presentazione la più estrema di sempre.

La supercar di Sant'Agata Bolognese vanta infatti un motore V10 da 5,2 litri con ben 640 cavalli di potenza, oltre ad una serie di appendici aerodinamiche pensate esclusivamente per quella versione, per cui STO sta per Super Trofeo Omologata, di fatto un'auto da corsa con cui si può circolare sulle strade di tutti i giorni.

Tarush è un ragazzo fortunato che ha una grande passione per le auto e in occasione del super regalo ha omaggiato il padre sui social scrivendo: “Amore traboccante e gratitudine al mio fantastico papà per aver reso il mio 18esimo compleanno più che magico con in dono l'auto dei miei sogni! Il tuo amore e il tuo sostegno significano tutto per me”.

La Huracan STO è solo l'ultimo dei bolidi che il 18enne vanta in garage visto che lo stesso ha una collezione che comprende una Tesla Model X, di recente in dotazione anche della polizia italiana, quindi una moto Ducati (non meglio specificata) e un SUV elettrico Hummer EV. Che dire, se questi sono i mezzi che possiede a soli 18 anni, chissà fra una decina d'anni quale collezione potrebbe avere.

