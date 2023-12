Lamborghini, sistema che riduce i tempi al Nurburgring di 5 secondi: 'Impressionante'

Lamborghini sta testando un sistema che renderebbe le proprie vetture molto più manovrabili rispetto a quanto già non lo siano. Nel dettaglio si tratta di un “dispositivo” in grado di regolare in maniera pressochè “live” la convergenza e la campanatura delle ruote.

Lamborghini, oltre a lavorare sulla sua prima auto elettrica, sta studiando nuove tecnologie per migliorare le performance delle proprie supercar, fra cui appunto quella che vi stiamo raccontando su questa pagina.

Secondo quanto riferito da Car and Driver, tale tipo di tecnologia sarebbe al momento in fase di test con una speciale Huracan, e lavorerebbe in maniera indipendente sulle ruote posteriori. Il sistema è soprannominato Active Wheel Carrier, e utilizza un esclusivo gruppo mozzo con due flange rotanti che permettono di regolare la convergenza attraverso una coppia di motori elettrici da 48 volt.

Si può regolare fino a 6,6 gradi in entrambe le direzioni e consente 2,5 gradi di camber positivo e fino a 5,5 negativo: numeri davvero impressionanti, tenendo conto che stando a quanto riferito, il sistema sarebbe così avanzato da poter regolare convergenza e campanatura allo stesso tempo fino a 60 gradi al secondo.

C&D ha provato il sistema sul circuito di Nardò in Italia, descrivendo l'Active Wheel Carrier come "profondamente impressionante", e sottolineando come l'Huracan fosse "più aderente e reattiva" quando era in funzione il sistema.

Morale della favola, il reporter di Car and Driver è riuscito a segnare un tempo di 4,8 secondi inferiore rispetto al precedente con la tecnologia disattiva. Anche Quattroruote ha avuto il piacere di provare la Lambo speciale, e secondo l'aziende sarebbe in grado di ridurre di ben 5 secondi il tempo sul Nurburgring con un pilota esperto.

Stando a quanto spiegato dal direttore tecnico di Sant'Agata Bolognese, Rouven Mohr, far funzionare il sistema con il controllo della stabilità, la gestione della coppia e i sistemi aerodinamici attivi è la prossima sfida ma richiederà un “sistema di controllo dinamico estremamente complesso”.

Al momento il prototipo della Lamborghini Huracan, la cui erede è stata avvistata la scorsa estate, non è dotato di controllo di trazione né di controllo di stabilità.