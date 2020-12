La prima Lamborghini Sian raggiunge gli USA, ed è straordinaria

Essere miliardari ha ovviamente i suoi vantaggi, è innegabile. Tra questi c'è la possibilità di farsi prendere dall'eccitazione per l'arrivo di una nuova hypercar e andare comprarsela immediatamente. In effetti, è proprio quanto accaduto ad un uomo di Newport Beach, in California, il quale si è appena regalato la prima Lamborghini Sian per gli USA.

Come potete vedere dal video in alto e dell'immagine in fondo alla pagina, il fantastico esemplare gode di una verniciatura assolutamente eccentrica, dove a regnare sono l'arancione chiaro e il nero. Finora avevamo già potuto ammirare delle Sian sul suolo italiano, ma le prime tonalità puntavano più sull'eleganza del bianco oppure, come era lecito aspettarsi, sul colore scelto per la presentazione ufficiale.

La clip evidenzia anche le parti in fibra di carbonio a vista nei pressi dei fari anteriori o dell'alettone sulla coda, ma è bene far notare anche l'interessante design dei cerchi, composti da dieci razze a cinque doppie da due. Oltretutto non poteva mancare un abitacolo abbinato al look esterno, ma in questo caso è il nero a farla da padrone, ribaltando il bilanciamento visto all'esterno.

Riguardo il sound, abbiamo già espresso la nostra opinione, ma per chi non dovesse ancora essere al corrente delle specifiche tecniche della Lamborghini Sian, abbiamo qualche ottimo dato da condividere. Il team di Sant'Agata Bolognese ha inserito nella hypercar un enorme V12 aspirato da 6,5 litri spalleggiato da un supercondensatore in grado di renderlo ancora più prestante. Nel complesso la Sian eroga ben 819 cavalli di potenza, tramite i quali scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Come dicevamo in apertura, in pochissimi possono permettersela, poiché il prezzo unitario ammonta a ben 3,5 milioni di euro per ogni esemplare. Tra l'altro a renderla ancora più esclusiva ci pensano le unità previste: 63 esemplari coupé e solo 19 Roadster.

A proposito di Lambo esagerate vogliamo concludere citando il lavoro di una casa di tuning norvegese: ecco a voi la folle Zyrus LP1200 Strada, che parte da una Huracan per arrivare a toccare i 1200 cavalli di potenza garantiti dall'installazione di due turbocompressori.