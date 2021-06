Questa Lamborghini Siàn in legno funziona davvero: un papà l'ha creata per il figlio

La Lamborghini Siàn FKP 37 è un’autentica opera d’arte su ruote, il suo prezzo però è in grado di superare i 3 milioni di euro nella sua variante “aperta”, in pochissimi dunque possono acquistarne e guidarne una. Per questo motivo un papà vietnamita ne ha costruita una in legno per suo figlio, perfettamente funzionante.

L’eroe del giorno si chiama Trương Văn Đạo, un artigiano parecchio skillato che ha impiegato 65 giorni per costruire una Lamborghini Siàn in scala quasi interamente realizzata in legno. Sul retro l’uomo ha installato un freno a disco da bici, mentre per far muovere la mini auto ha inserito un motore elettrico da 350 W e 24 V e un paio di batterie al piombo.

Al di là dello chassis in legno finemente realizzato, la mini vettura è completa di fari funzionanti e di portiere che si aprono in stile Lamborghini, inoltre il piccolo sterzo riprende il design del concept Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Certo la sua velocità massima non ha nulla a che vedere con una reale Lamborghini, ovviamente, ricordiamo però che questa minicar nasce per essere un prodotto per bambini - e siamo sicuri che sarebbero milioni i bimbi nel mondo che vorrebbero un giocattolo artigianale di questa fattura.



Per bambini più cresciuti invece ricordiamo che esiste la Lamborghini Siàn LEGO Technic in scala 1:8, mentre appena qualche giorno fa è stata presentata una Siàn LEGO Technic in scala 1:1, una vera opera d’arte a grandezza naturale.