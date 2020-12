Lamborghini Sian finalmente avvistata in strada: sembra un UFO su ruote

La Lamborghini Sian FKP 37 è una vettura rarissima, in quanto la casa automobilistica italiana ha deciso di assemblarne appena 63 esemplari. Questo dato è riferito alla variante coupe, che potrà essere personalizzata a livelli altissimi consentendo ai clienti di portarsi a casa un'auto unica e quasi impossibile da replicare.

Difatti ogni esemplare è come un unicorno, ma un recente avvistamento in strada ci permette di darle un'occhiata come non abbiamo quasi mai potuto fare prima d'ora: grazie agli scatti eseguiti da Walter Vayr e pubblicati sulla sua pagina Facebook possiamo ammirare una bellissima Lamborghini Sian. Recatevi in fondo alla pagina per la nutrita galleria.

Al momento non è ancora chiaro dove effettivamente si trovasse la supercar ibrida in quanto le targhe sono oscurate, così come i cartelli stradali e altri elementi, ma a giudicare dal colpo d'occhio generale, dal colore dei cartelli autostradali, dalla tipologia delle barriere e di altri elementi siamo quasi sicuri che le fotografie sono state eseguite nei pressi dello stabilimento di Sant'Agata Bolognese.

Per chi non dovesse conoscere il bolide abbiamo qualche dato da condividere. Innanzitutto il motore che la Sian monta: parliamo di un enorme V12 aspirato da 6,5 litri coadiuvato da un'unità elettrica mild hybrid a 48 Volt, che per funzionare utilizza un supercondensatore in grado di garantire un boost di 34 cavalli. L'output complessivo ammonta quindi a 819 cavalli di potenza, i quali la rendono la Lamborghini stradale più potente di sempre. Per quanto concerne il cambio troviamo un automatico a doppia frizione e sette rapporti, che scarica la sua esuberanza verso tutte e quattro le ruote. Secondo i numeri ufficiali, la Sian può passare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, mentre la velocità massima ammonta a 350 km/h.

Il prezzo al cliente è stato fissato a circa 3,3 milioni di euro, pertanto l'esclusività non non si limita affatto al numero di esemplari costruiti, ma anche all'assurda soglia monetaria da raggiungere. In ogni caso potreste comunque virare sul modellino in scala di recente lanciato da LEGO: la Lamborghini Sian LEGO Technic è lunga 60 centimetri ed è composta da oltre 3.696 singoli mattoncini.



In chiusura vi consigliamo di leggere le dichiarazioni dell'attuale CEO di Lamborghini (e Bugatti), Stephan Winkelmann. Il dirigente vuole spingere quanto più a lungo possibile sui motori tradizionali, mentre le prime supercar e hypercar completamente elettriche della casa potrebbero debuttare per il 2028 o 2029.