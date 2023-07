Ecco la Lamborghini che sfiderà Ferrari nel WEC: si chiama SC63

Lamborghini è arrivata al Goodwood Festival of Speed armata di tutto punto, per così dire, presentando al mondo la sua nuova SC63, la vettura che sfiderà Ferrari (ma non solo) nella classe Hypercar del FIA World Endurance Championship.

Il WEC sta attirando sempre più pubblico, soprattutto in Italia. Dopo la storica vittoria della Ferrari 499P a Le Mans il pubblico ha preso d’assalto la 6 Ore di Monza e c’eravamo anche noi: in pista con James Calado a Monza. Il prossimo anno le cose saranno ancora più interessanti con l’entrata di Lamborghini e la sua nuova hypercar. Realizzata in collaborazione con il team Iron Lynx, la nuova Lamborghini SC63 monta un motore V8 biturbo da 3.8 litri sviluppato appositamente per il WEC dagli ingegneri di Sant’Agata Bolognese. Il cambio è standard per tutte le auto LMDh, tuttavia i costruttori hanno ampio spazio di manovra per personalizzare i loro progetti, dai rapporti della trasmissione al bloccaggio meccanico del differenziale.

A partire dal 2024 dunque una prima SC63 parteciperà al FIA WEC, mentre una seconda parteciperà all’IMSA, con il team Iron Lynx che gestirà entrambe le vetture. Tra i piloti confermati abbiamo Bortolotti, Caldarelli, Grosjean e Kvyat, altri nomi però arriveranno nei prossimi mesi.

Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Lamborghini, ha commentato: "La SC63 è l'auto da corsa più avanzata mai prodotta da Lamborghini e segue la nostra roadmap 'Direzione Cor Tauri', che le tappe del percorso di elettrificazione della nostra gamma di prodotti. L'opportunità di competere in alcune delle più importanti gare di endurance del mondo con un prototipo ibrido è in linea con la nostra visione del futuro per quanto riguarda la mobilità ad alte prestazioni, come dimostrato anche dal lancio della Revuelto nell'ambito delle vetture di serie. La SC63 LMDh La SC63 rappresenta per la nostra Squadra Corse l’ingresso nei massimi livelli del motorsport e un passo molto importante verso il futuro".