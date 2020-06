La Lamborghini SCV12 pronta al debutto: ha il V12 più potente mai prodotto dal toro

Avete sentito parlare della nuova Lamborghini SCV12? Pensiamo alla hypercar da pista progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile, ora finalmente pronta per il debutto ufficiale.

L'auto ha infatti completato tutti i test di sviluppo ed è pronta per scendere in pista nel corso di questa estate 2020. A spingerla troviamo un motore V12 molto particolare (del resto il nome è alquanto chiaro, abbiamo la sigla SC di Squadra Corse e poi V12...), il più potente mai creato da Lamborghini, capace da solo di erogare 830 CV di potenza grazie al contributo della sovralimentazione dinamica alle alte velocità. Un propulsore connesso a un inedito cambio portante a 6 rapporti, derivato dall'unità montata sulla Huracán Super Trofeo Evo posto sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore.

L'aerodinamica è invece figlia dell'esperienza Lamborghini Squadra Corse nelle competizioni GT, con il marchio italiano che promette un livello di efficienza e deportanza superiore persino a quello di una GT3. A produrre la nuova Lamborghini SCV12 sarà la Factory di Sant'Agata Bolognese in poche decine di esemplari, che non verranno omologate per l'uso stradale. I clienti potranno guidarla entrando a far parte di un esclusivo club capace di concedere l'accesso a programmi di guida dedicati, così da pilotare la SCV12 sui circuiti più prestigiosi del mondo.