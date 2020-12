La Lamborghini SC20 si prende la scena: ecco la nuova speedster col V12

Circa due mesi fa Lamborghini stuzzicò i fan del brand e gli appassionati di motori in generale attraverso delle immagini teaser su una nuova e imminente vettura senza tettuccio, immortalata mentre girava in pista con un look in gran parte camuffato.

Furono in molti a pensare immediatamente ad una potentissima speedster in grado di rivaleggiare con le già affermate Ferrari Monza SP2 (ce l'ha anche Ibra) o McLaren Elva e, a quanto pare, avevano assolutamente ragione. Alcuni minuti fa la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese ha rimosso i veli dall'attesissimo bolide illustrando parecchi dettagli.

Innanzitutto la speedster è stata denominata Lamborghini SC20 e, come prevedibile, monterà un poderoso V12 aspirato dalla potenza fuori dal comune. Oltretutto il marchio italiano ha spiazzato un bel po' di persone affermando che la si potrà guidare senza problemi anche in strada, e non solo sul tracciato.

Il team di Squadra Corse ha messo a punto il V12 da 6,5 litri per consentirgli di raggiungere i 770 cavalli di potenza e i 720 Nm di coppia, i quali vanno a pareggiare perfettamente i numeri messi in campo dalla rapidissima Aventador SVJ. Un tratto distintivo del team al lavoro sul bolide è sicuramente quello delle linee estreme e aggressive, dove le soluzioni aerodinamiche ci farebbero scommettere su una sua natura indiscutibilmente competitiva e la portano sullo stesso sentiero delle pazzesche Diablo VT Roadster, Veneno Roadster e anche della Concept S.

Innegabili poi i richiami estetici alla recente Sian, soprattutto per quanto concerne il retrotreno e lo stile dei fari posteriori. L'esemplare della galleria in fondo alla pagina, ritratto in Bianco Fu abbinato al Cepheus Blue, è stato commissionato da un misterioso e facoltoso acquirente, che ha ovviamente personalizzato la macchina a suo piacimento: in ogni caso, la fibra di carbonio è presente dentro e fuori dall'abitacolo. Al momento non abbiamo alcuna informazione inerente la soglia d'ingresso di questa Lamborghini SC20, ma supponiamo possa superare tranquillamente i 500.000 euro per esemplare.

Prima di lasciarvi ad ammirare la galleria di immagini in calce vogliamo rimandarvi ad una notizia freschissima e di particolare importanza per il marchio: Lamborghini resterà dentro il Gruppo Volkswagen, almeno per i prossimi anni. Infine non possiamo non menzionare una Lamborghini Sian appena avvistata sulle strade pubbliche: il nuovo corso estetico Lambo è chiarissimo.