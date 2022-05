Lamborghini saluta il V12 aspirato: la Aventador LP 780-4 Ultimae scende in strada

Lamborghini rende omaggio al celebre motore V12 ad aspirazione naturale che sta per andare in pensione con una nuova, speciale edizione della Aventador: ecco a voi la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.

Per la prima volta la vettura approda in strada, fotografata sia in versione coupé che roadster lungo le suggestive strade dell'Emilia Romagna e delle Marche. Ispirata alla SVJ, così come all'innata eleganza del modello S, la nuova Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae prova a fondere i migliori elementi di entrambe le versioni per creare un equilibrio perfetto tra prestazioni, dinamismo e raffinatezza.

Si tratta del gran finale per il V12 a combustione di Lamborghini, secondo la casa di Sant'Agata Bolognese l'Aventador definitiva, in tutti i sensi. Ovviamente si tratta di un'edizione limitata, verranno prodotte solo 350 coupé e 250 roadster, tutti modelli già venduti la cui produzione finirà nei prossimi mesi.

L'ultima coupé disponibile fra l'altro è stata venduta all'asta lo scorso 19 aprile per 1,6 milioni di dollari insieme a un NFT 1:1 della stessa (per saperne di più: l'ultima Aventador Ultimae venduta assieme a un NFT), creato dagli artisti Krista Kim e Steve Aoki in collaborazione con all’agenzia di brand storytelling globale [INVNT GROUP]. Non è la prima volta che Lamborghini propone degli NFT al pubblico globale, per approfondire: tutto sugli NFT di Lamborghini.