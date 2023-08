Con una Lamborghini rimane bloccato in spiaggia: la figuraccia della 'sandborghini'

Una vera e propria figuraccia quella di un ragazzo a bordo di una splendida Lamborghini Huracan di colore giallo: non si sa bene perchè ma ha deciso di recarsi in spiaggia con il suo bolide, rimanendo poi bloccato, come prevedibile, nella spiaggia.

L'episodio non ci giunge dall'Italia (fortunatamente) ma dalla Carolina del Nord ed in breve tempo ha fatto il giro del web anche perchè non capita tutti i giorni di vedere una Lambo gialla in spiaggia, a pochi metri dal mare.

Purtroppo spesso e volentieri chiediamo troppo alle nostre amate auto, ed evidentemente il proprietario della supercar di Sant'Agata Bolognese, azienda che negli scorsi giorni ha presentato la Lamborghini Lanzador, concept elettrico, ha ben pensato che sarebbe uscito dalla sabbia senza problemi, errando.

Una volta capito che da quella sabbia non sarebbe più emerso, il ragazzo alla guida è stato costretto a chiamare il carro attrezzi e così nel giro di breve tempo si è presentato un pick-up Chevrolet Silverado ZR2 che ha attaccato un cavo al gancio di traino della Lambo, salvandola dalla sabbia.

Sorprende, a vedere le immagini, quanto la supercar gialla si sia addentrata nella sabbia, tenendo conto che la stessa arriva quasi ad altezza delle porte: dove voleva andare il ragazzo alla guida? La scenetta ha destato particolare irritazione, e nessuno, fra i presenti in spiaggia, ha pensato di dare una mano all'automobilista in panne, forse infastiditi dal comportamento un po' troppo spocchioso del giovane.

Ovviamente anche il Silverado non ha fatto poca fatica ad estrarre la Lamborghini dalle dune della Carolina, e quando la supercar sembrava “salva” anche il pick-up si è incagliato ed è stato costretto a fermarsi e estrarre la Lamborghini dal retro e non dal muso.

Quando la supercar è uscita dalla sabbia i presenti, che ormai si erano appassionati alla vicenda, hanno iniziato a urlare e applaudire fino a che la vicenda non si è risolta definitivamente. Forse la prossima volta è meglio che l'automobilista prenda in considerazione una Lamborghini Huracan Sterrato, che ha fatto il suo debutto lo scorso novembre.