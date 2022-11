Lamborghini richiama alcune Countach LPI 800-4: i vetri del cofano potrebbero staccarsi

Poco più di due mesi fa Lamborghini aveva consegnato le prime due Countach LPI 800-4 d’oltreoceano, due esemplari unici con diverse tinte di marrone esposte a Pebble Beach durante la Monterey Car Week 2022, ma a quanto pare i loro proprietari dovranno già portarle in assistenza perché alcune Countach sono affette da un problema al cofano.

I primi problemi si sono riscontrati sui modelli consegnati in Qatar ma la casa ha preferito effettuare un richiamo su scala globale per assicurarsi che ogni modello fosse in sicurezza: stando a quanto riportato dalla NHTSA sarebbero nove gli esemplari di Countach interessati dal richiamo, e Lamborghini è già al lavoro per risolvere il problema e sostituire l’elemento in difetto senza alcuna spesa da parte del cliente.

Dunque il problema risiede nel pannello che copre il vano motore e in particolare uno dei quattro vetri che lo compongono, che a quanto pare non è fissato al meglio e potrebbe addirittura volare via durante l’utilizzo dell’auto. Le vetture interessante sarebbero quelle prodotte tra il 30 giugno e il 28 luglio di quest’anno e, stando a quanto dichiarato dalla casa, il problema sarebbe dovuto ad un errore in fase di assemblaggio del fornitore relativo all'incollaggio del vetro.

E a proposito del modello in questione, vi ricordiamo che il designer della Countach originale si è dissociato dal remake del modello, non approvando il progetto.