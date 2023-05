Lamborghini Revuelto "a fuoco" tra le curve del Nurburgring: record in arrivo?

Da quando la Lamborghini Revuelto è stata presentata abbiamo scoperto sempre più dettagli sul suo conto, ma ancora non c’era stato modo di vederla al limite in pista, né tantomeno sul Nurburgring, ma grazie al team di CarSpyMedia ora possiamo goderci il sound del V12 ibrido bolognese.

Lamborghini ha pubblicato un video che ci porta dietro alle quinte della produzione della Revuelto, ma chissà che prossimamente non possa arrivare un video che parla di record o giri veloci al ‘ring. Il video caricato su YouTube da CarSpyMedia infatti, mostra una Revuelto turchese che ha il suo bel da fare tra i cordoli del Nordschleife, e a giudicare dalle immagini non stava certo girando per puro diletto.

Va specificato che l’auto ha girato assieme ad altre vetture, dunque non siamo certo di fronte ad un tentativo di record in corso: potrebbe trattarsi di un ultimo test prima delle prime consegne, ma potrebbe anche trattarsi di un primo avvicinamento al Green Hell prima di tentare il “colpaccio”, anche se in questo periodo sarà davvero tosta raggiungere la vetta, ricordando che anche la velocissima Rimac Nevera è a caccia di record sulla famosa pista tedesca.

In ogni caso, record o non record, per noi appassionati il filmato è una manna dal cielo e ci permette di godere della più potente supercar della storia Lamborghini su una delle piste più entusiasmanti del pianeta, il tutto accompagnato dalla colonna sonora del 12 cilindri. Buona visione.