Lamborghini Revuelto è già un successo: già vendute tutte le unità per i prossimi due anni

Dopo un paio di settimane dal reveal della Lamborghini Revuelto, la casa di Sant’Agata Bolognese torna a parlare della sua prima supercar plug-in hybrid visto l’interesse mostrato verso il modello: i clienti hanno accolto con entusiasmo la Revuelto e la lista d’attesa per portarsela a casa è già lunghissima.

A quanto pare, le tante difficoltà a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni non hanno intaccato coloro i quali amano investire il proprio denaro in oggetti di lusso come i modelli Lamborghini e questa ne è la dimostrazione. A tal proposito, durante un’intervista ai microfoni di CNBC, il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha affermato: “La resilienza dei nostri clienti, con tutto ciò che sta accadendo negli ultimi 24 mesi, è incredibile. Non vediamo alcun rallentamento nell'acquisizione di ordini per l'acquisto di auto come la nostra”.

Successivamente si è mostrato orgoglioso dell’accoglienza da parte dei clienti verso la loro supercar ibrida, e ciò significa che nonostante l’avvento dell’elettrificazione, la Revuelto è stata riconosciuta come una vera Lamborghini, e la lista d’attesa ne è la prova: al momento sono già state prenotate le unità destinate ai prossimi due anni, e i numeri sembrano destinati a salire e, forse, a superare le 11.465 unità di Aventador vendute, che al momento resta la vettura di punta più venduta della casa (il best seller assoluto di Lamborghini è però il SUV Urus).