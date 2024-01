La Lamborghini Revuelto è sold out fino al 2026: Toro da record nel 2023

A neanche un anno dalla sua presentazione ecco che la Lamborghini Revuelto, la prima supercar ibrida della Casa di Sant'Agata Bolognese, porta a casa i primi (grandi) successi. L'azienda emiliana, infatti, ha annunciato che il modello è sold out fino al 2026, ma ha anche parlato di un altro record...

Il 2023 per il Toro sembrerebbe essere stato un anno da ricordare. Secondo i dati rilasciati dalla stessa Lamborghini, infatti, nel corso degli ultimi dodici mesi sono state sono state vendute più di 10.000 auto, un risultato mai registrato prima a quanto pare, ma il dato più importante è senza ombra di dubbio quello relativo alla Revuelto (ecco come nasce la Revuelto negli impianti Lamborghini a Sant'Agata). Il modello è stato annunciato solamente nello scorso mese di marzo ed è stato esibito come una sorta di cambio generazionale per la Casa italiana, ora parte del Gruppo Volkswagen.

Tutta l'attenzione era (ed è) sulla motorizzazione ibrida che sposa un potente propulsore V12 a tre motori elettrici ad alta densità, matrimonio che riesce a offrire un'erogazione pari a 1015 CV totali. Ma ad attrarre del nuovo modello è stato senza dubbio anche la sua "missione", ovvero quella di sostituire una gloriosa supercar del calibro di Aventador, della quale nel 2023 sono state consegnate le ultime dodici unità.

I piani di Lamborghini sono quelli di mantenere alti i risultati di vendita nei suoi tre mercati più grandi (USA, Germania e Cina), e puntare tutto su questa grande novità a quattro ruote per ripetere i risultati dello scorso anno; ricordiamo che nel 2023 le vendite del brand sono state trainate soprattutto dal SUV Urus e poi da Huracán.

Dopo aver presentato Lamborghini Revuelto Opera Unica, la magnifica art car del Toro, l'azienda emiliana annuncia un dato che forse ha superato anche le migliori previsioni: Revuelto è sold out fino al 2026! Inoltre, secondo quanto rivelato da Motor1.com, una volta finita questa grande richiesta per il modello "base" della nuova supercar, potrebbero arrivare anche delle versioni speciali; per queste, però, bisognerà attendere almeno due anni.