Lamborghini Revuelto: il configuratore è online, siete pronti a personalizzarla?

La Lamborghini Revuelto è l’auto del momento. Succede alla Aventador ed è capace di erogare ben 1.012 CV. Lamborghini, oltre che per l’ambizioso livello di design e tecnologia raggiunto, negli ultimi anni si è contraddistinta anche sul lato personalizzazioni, proponendo una serie sempre più ampia di possibilità ai propri consumatori.

Insieme alla nuova Lamborghini Revuelto arriva anche il suo configuratore online, che permette ai futuri acquirenti - e ai fan delle auto veloci - di personalizzare a proprio piacimento la fantastica supercar ibrida. La prima cosa che salta all’occhio è l’infinita lista di colori, catalogati in sette categorie: Offerta base, Sportiva, Contemporanea, Eclettica, Classica, Tecnica e Ad Personam. Tra i base, tutti a tinta lucida, troviamo ad esempio l’Arancio Borealis e il Bianco Monocerus, che hanno contraddistinto la recente gamma. Sono lucidi anche i colori classici, in cui ci sono chicche come il Viola 30°, lo stesso della Lamborghini Diablo SE 30. Nell’area “Tecnica” si da spazio all’opaco, con colori dalla forte personalità come il Blu Grifo.

Tre i modelli di cerchi in lega: Altanero, Triguero e Venancio, si differenziano tra loro per design e polliciaggio. Per completare il comparto ruota ci sono sette colori disponibili per le pinze freno. Due i pacchetti stile per aggiungere, se ce ne fosse il bisogno, personalità alla coupé: uno rende nero lucido molti elementi del frontale e delle prese d’aria laterali, l’altro integra il colore della carrozzeria allo spoiler anteriore. Lamborghini permette di verniciare perfino il diffusore posteriore, come nella Lamborghini Centenario.

Anche gli interni godono di una vasta scelta di materiali e colori. Gli allestimenti Contrast Color e Sportiva puntano su un colore principale scuro, come il Nero Ade o il Blu Delphinus, in contrasto con tinte vivaci quali il Blu Cepheus e il Giallo Belenus. I più tradizionalisti possono infine scegliere l’allestimento Classica, caratterizzato da colori meno sgargianti, o le proposte Unicolor. Tra gli optional troviamo il pacchetto fari a matrice di LED e la telecamera posteriore.

Non vi resta che creare la Lamborghini Revuelto perfetta per voi, ecco il link al sito ufficiale Lamborghini.