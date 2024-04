Una Lamborghini Revuelto con meno di 160 km in vendita a Dubai: il prezzo è esorbitante

Un prestigioso concessionario di Dubai ha recentemente messo in vendita una bellissima Lamborghini Revuelto, una supercar ambita dagli appassionati del lusso. La vettura, appena arrivata presso F1rst Motors, è già disponibile per l'acquisto al prezzo di 3,7 milioni di AED, corrispondenti a circa 928.000 euro.

Il potente motore aspirato della Revuelto deriva direttamente dalla celebre Aventador, ma con significative modifiche interne. In breve, sono state apportate migliorie all'aspirazione e allo scarico che hanno portato a un aumento di 45 cavalli, raggiungendo così la notevole potenza di 825 CV erogati a 9250 giri/min, con un limitatore impostato a 9500 giri/min.

Questa straordinaria supercar rappresenta un passo avanti nel mondo dell'ibrido, essendo la prima della Lamborghini a offrire la tecnologia plug-in. Il potente motore V12 da 6,5 litri abbinato ai tre motori elettrici, offre alla Revuelto prestazioni eccezionali, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima di 350km/h.

Una delle differenze più significative rispetto alla Aventador è il cambio. Questo non è più posizionato longitudinalmente al centro dell'abitacolo, bensì trasversalmente e posteriormente, proprio sopra le ruote. Questa soluzione, insieme alla rimozione dell'albero di trasmissione, ha permesso di liberare spazio nel tunnel tra i sedili per ospitare la batteria del sistema ibrido plug-in, la quale ha una capacità di 3,8 kWh. I tre motori elettrici hanno una potenza di 150 CV l'uno, ma con funzioni ben distinte tra loro.

Questo esclusivo modello in vendita rappresenta una vera e propria rarità. Lamborghini Revuelto attualmente non è più ordinabile fino al 2026. Pertanto, per coloro che desiderano possedere un'esemplare di questa iconica vettura, questa potrebbe essere un'opportunità unica.

Come detto in apertura, questa Lamborghini Revuelto è in vendita presso il concessionario di Dubai F1rst Motors in colorazione Bianco Monocerus, arricchita dal pacchetto esterno in carbonio superiore e inferiore con finitura opaca. Le ruote diamantate Altanero Bronzo conferiscono ulteriore esclusività al design. Gli interni, rifiniti con cura in Nero Ade e Bianco Leda con dettagli a contrasto, offrono un ambiente raffinato. Insomma, non solo una Revuelto in vendita, ma anche in configurazione "di pregio" (eccovi invece la prima Lamborghini Revuelto consegnata, colorazione molto particolare, ma bellissima, come sempre).

