Una Lamborghini Reventon da 22.000 euro? È una replica a base Honda Civic

Al di sotto dei 25.000 dollari (poco più di 22.000 euro) è possibile acquistare un sacco di modelli oltreoceano, basti pensare alla Kia Seltos, oppure alla Mazda CX-30. Qualora si desideri qualcosa di più esotico ci sono sempre le repliche: non notate nulla di strano con questa Lamborghini Reventon?

Costa 25.000 dollari esatti e si può acquistare sul sito di Autoway of Atlanta, di Lamborghini però non ha praticamente nulla, se non un aspetto vagamente familiare. Al di sotto di questa carrozzeria sportiva alquanto abbozzata troviamo una Honda Civic, un modello del 2009, anche all'esterno è praticamente impossibile risalire alla vettura originale.

La replica mira ad assomigliare a una Lamborghini Reventon, ogni singolo spigolo della vettura però urla al fake più assoluto, difficile che qualcuno ci caschi sul serio, anche guardando il tutto distrattamente. Bisogna però riconoscere che sul fronte delle portiere ci si è impegnati parecchio, l'apertura infatti è verticale come sulla vera Reventon, sul fronte delle emozioni invece non aspettatevi grandi cose.

Altro che V12 di fattura italiana, sotto il cofano c'è un motore Honda 1.8 aspirato a quattro cilindri VTEC con cambio automatico - che inoltre ha già percorso 212.578 km. Spendereste mai 22.000 euro per un prodotto simile?



