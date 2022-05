Lamborghini registra 'Revuelto': sarà questo il nome dell'erede dell'Aventador?

La prima auto elettrica Lamborghini sarà simile alla Ferrari Purosangue, ma per lei c’è ancora tempo da aspettare, mentre tutte le attenzioni sono sull’erede dell’Aventador, che dopo undici anni di onorato servizio è uscita di produzione per lasciar posto ad un modello nuovo, che probabilmente si chiamerà Lamborghini Revuelto.

Questo è infatti il nome che, in data 25 maggio 2022, è stato registrato presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e successivamente anche all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Più specificatamente, la registrazione si applica a diverse classi dell’EUIPO, ossia le numero 9,12, 25 e 28. La Classe 9 ad esempio fa riferimento a tutte le caratteristiche e componenti dell’auto, mentre la Classe 25 riguarda gli indumenti. La Classe 28 si riferisce invece a tutto ciò che riguarda macchine giocattolo, modelli in scala ed altri usi inerenti l’aspetto ludico.

La Classe 12 non l’abbiamo saltata per sbaglio, ma la consideriamo a parte perché la più importante delle quattro: si riferisce infatti a tutti i veicoli che possono circolare sul pianeta e in particolare auto, sia con motore termico che elettrico. Il pensiero va quindi all’erede dell’Aventador, in quanto gli altri modelli attesi hanno già una loro denominazione (ad esempio, arriverà la Lamborghini Huracan Sterrato, la declinazione offroad della supercar V10).

E cosa vuol dire “Revuelto”? Gli appassionati del marchio sapranno che storicamente le auto Lamborghini portano il nome di tori spagnoli, e soltanto due volte ciò non è accaduto: con la Countach, nome che nasceva da una forma di apprezzamento romagnolo quando passa una bella donna, e con la Sesto Elemento, nome riferito appunto al materiale utilizzato per costruirla, ossia il carbonio.

Ebbene, anche l’erede dell’Aventador potrebbe aggiungersi a questa piccola cerchia di modelli senza il nome di animale, dato che in Spagna il termine Revuelto viene utilizzato per le uova strapazzate, e questo non fa che aprire un’infinità di ipotesi sul potenziale della prossima supercar di Sant’Agata Bolognese.

Ovviamente non si può escludere che Revuelto possa diventare il nome della prima vettura elettrica di Lamborghini, che come accennato dal CEO dovrebbe trattarsi di una GT 2+2 con assetto rialzato simile alla Purosangue, ma allo stesso tempo è difficile pensare che una sorta di SUV possa “strapazzare come un’uovo” il fortunato proprietario.