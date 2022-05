Lamborghini registra fatturato record nel Q1 2022: è il miglior trimestre di sempre

Il 2022 si sta rivelando un anno eccezionale per Lamborghini: la casa automobilistica italiana non solo ha confermato di avere venduto oltre 2500 veicoli nei primi tre mesi del 2022, ma ha anche pubblicato gli ultimi dati dei profitti nel Q1 2022 sorprendendo investitori e non solo.

Secondo quanto ripreso da Carscoops, infatti, il fatturato del produttore di Sant’Agata Bolognese ha raggiunto i 592 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, con un aumento significativo del 13,3% rispetto ai primi tre mesi del 2021, anno che era già da record per il marchio. Allo stesso modo, l'utile operativo di Lamborghini è balzato del 25% a 178 milioni di euro, rispetto ai 142 milioni di euro nel primo trimestre del 2021. In poche parole, è la sua migliore performance di sempre per fatturato e redditività in un solo trimestre.

Lo stesso amministratore delegato Stephan Winkelmann ha affermato quanto segue: “Il primo trimestre è stato il migliore in assoluto per tutti i principali indicatori, sia economici che finanziari. Questo è un risultato guidato da una gamma di prodotti altamente attraente e da una strategia che mira anche a fornire meno offerta rispetto alla domanda per mantenere alta la desiderabilità, combinata con una distribuzione equilibrata delle vendite nelle tre principali regioni del mondo”.

Il CFO di Lamborghini Paolo Poma ha aggiunto che l’inizio del 2022 ha mostrato la resilienza di Lamborghini e la capacità di poter mantenere una crescita importante nonostante i problemi tecnico-logistici. Se già questo inizio anno è stato eccellente rispetto al 2021, chissà cosa gli aspetta nel corso dell’anno!

Noi consumatori e appassionati, nel mentre, non possiamo fare altro che ammirare i nuovi veicoli in produzione, come la nuova Lamborghini Countach nera vista fuori dalla fabbrica a inizio maggio.