Lamborghini registra due nuovi nomi misteriosi: a cosa serviranno?

Vi abbiamo raccontato l’origine di alcuni dei nomi utilizzati da Lamborghini, ma a quanto pare ci sono nuove denominazioni all’orizzonte che al momento hanno ancora un velo di mistero attorno ad esse. In data 6 dicembre 2022 infatti, Lamborghini ha registrato i nomi Invencible e Autentica, e i colleghi di Carbuzz hanno provato a contestualizzarli.

Prima di tutto va detto che entrambi i nomi sono stati registrati presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e sono validi per tutto ciò che riguarda veicoli e merchandising. Secondo il team di Carbuzz, “Autentica” potrebbe essere riservato a qualche versione speciale di un modello presente nella gamma di Sant’Agata Bolognese, ma potrebbe anche identificare un qualche servizio o esperienza esclusivi.

“Invencible” invece è quello più difficile da inquadrare: innanzitutto è una parola spagnola perché il termine in italiano è già stato utilizzato per identificare un profumo Lamborghini. Dunque tra le ipotesi di utilizzo c'è la possibilità di vederlo a bordo della hypercar LMDh che debutterà in gara nel 2024, anche se sarebbe un po’ arrogante considerare invincibile una vettura completamente nuova che deve ancora scendere in pista per confrontarsi con gli avversari.

Inoltre Carbuzz fa notare che solitamente i modelli Lamborghini presentano un nome seguito da diverse sigle, basti pensare all’Essenza SCV12, alla Huracan GT3 EVO2 o alla Countach LPI 800-4. Insomma, per il momento si possono fare soltanto tante ipotesi ma il mistero resta, senza dimenticare che prima dell’estate Lamborghini ha registrato anche il nome “Revuelto”, che in spagnolo indica le uova strapazzate…