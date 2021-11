Lamborghini sta provando il suo nuovo V12: ci sarà da divertirsi

Alcuni mesi fa Lamborghini ha presentato la sua Ultimae, cioè l'ultima versione di Aventador in assoluto. Adesso il brand di Sant'Agata Bolognese sta sviluppando la sua erede, e a quanto pare tra non molto ne vedremo delle belle.

Innanzitutto la compagnia ha già precisato che il bolide monterà un V12 ibrido nuovo di zecca, e che all'atto pratico condividerà poco o nulla con la Aventador, per cui il modello rappresenterà un balzo tecnologico che lascerà poco spazio ai compromessi.

Adesso a tenere alta l'attenzione verso il progetto ci pensano i fotografi di CarScoops, che hanno appena beccato un interessante prototipo di Lamborghini sulle strade pubbliche. Il veicolo, pesantemente camuffato, sembra incarnare una delle varianti più estreme della Aventador, ma CarScoops afferma che sotto il materiale diversivo si nasconde sia una scocca in fibra di carbonio che il nuovo propulsore ibrido.



Quest'ultimo non affiancherà il supercondensatore della Sian FKP 37 motore termico tradizionale, bensì una unità dalla tecnologia piuttosto differente:"La tecnologia diversa, è un motore completamente nuovo, un sistema propulsivo completamente nuovo, una nuova batteria, tutto completamente nuovo." Così Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha descritto l'imminente hypercar.



Per il momento non conosciamo le dimensioni della batteria, ma non è da escludere che la vettura incarni un modello ibrido plug-in. E' scontato invece che il mostriciattolo dal V12 seguirà la scia di tutte le auto che l'hanno preceduto come la Miura, la Countach, la Diablo, la Murcielago e la Aventador andando ad offrire parecchie varianti a tiratura limitata con configurazioni specializzate sulla velocità, sul carico aerodinamico e quant'altro.



Purtroppo ora come ora non abbiamo neanche informazioni precise sulla data della presentazione ufficiale, ma il debutto sul mercato entro il 2024 è alquanto plausibile. A proposito della casa automobilistica italiana vogliamo chiudere con una notizia curiosa quanto divertente: Lamborghini ha preso in giro Supercar Blondie organizzando uno scherzo con la polizia municipale di Bologna.