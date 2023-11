Lamborghini, prototipo misterioso avvistato in strada: è una nuova STO?

Sono comparse online nelle scorse ore delle foto con protagonista una misteriosa Lamborghini. Di cosa si tratta? Per alcuni potrebbe trattarsi dell'erede della mitica Huracan, di recente protagonista di una gara su strada finita malissimo.

Da uno sguardo più attento, però, si può notare che la Lamborghini fotografata ha in realtà molte cose in comune con la Super Trofeo EVO 2, di conseguenza potrebbe trattarsi di un nuovo modello performante della stessa serie.

Il paraurti decisamente particolare, il cofano con le prese d'aria, ma anche gli ampi parafanghi e i fari sottili, sembrano identici proprio alla Super Trofeo EVO2 che ha fatto il suo debutto nel 2021. Ci sono però anche delle differenze rispetto alla Lambo in questione, a cominciare dal pacchetto aerodinamico applicato e dalla nuova grafica dei LED presente sia all'anteriore che al posteriore, comprese le luci diurne di forma esagonale che si trovano sul paraurti e che hanno appunto indotto diversi addetti ai lavori a ipotizzare l'arrivo di un nuovo modello.

Di conseguenza sono scattate le speculazioni, a cominciare da chi parla di foto modificata digitalmente, ma anche di una Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 del 2021 convertita da auto da corsa a vettura omologata per la strada come ad esempio la Lamborghini Huracan STO dal costo di più di una casa che vi avevamo mostrato tempo fa.

Fra le varie opzioni ventilate anche un body kit personalizzato richiesto da un facoltoso proprietario della supercar di Sant'Agata Bolognese. Il mistero resta quindi, e in attesa di notizie più certe ricordiamo che l'erede dell'Huracan dovrebbe debuttare a fine 2024 con un V8 ibrido plug-in al posto dell'attuale V10 aspirato.

La vettura è già stata fotografata più volte nella sua versione camouflage che comunque non è riuscita a coprire i fari che appaiono inediti rispetto all'Huracan attuale: non ci resta che metterci comodi e cercare di capire cosa ha in mente Lamborghini.