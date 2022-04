Lamborghini è pronta a svelare una nuova Huracan il prossimo 12 aprile

All’inizio dell’anno Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha annunciato che nel 2022 della casa di Sant’Agata Bolognese ci sono quattro nuovi veicoli in arrivo, più precisamente due Urus e due Huracan. Ebbene, da un’immagine teaser pubblicata dalla casa del toro, sappiamo che una delle nuove versioni della Huracan arriverà il 12 aprile.

Il post pubblicato su Facebook è molto sintetico, e consiglia soltanto di segnare la data sul calendario per prepararsi ad accogliere la prossima Lamborghini in uscita, corredato da un’immagine che mostra il cofano in carbonio della vettura con un badge che identifica il motore V10 equipaggiato, seguito dall’ordine di accensione dei dieci cilindri.

Questo dettaglio fa quindi pensare ad una nuova versione della Huracan, e in particolare si pensa che possa trattarsi dell’inedita Huracan JV Stradale già avvistata durante dei test di sviluppo sulla neve. Dovrebbe trattarsi quindi di una versione addolcita della Huracan STO, che dunque adotterà un’aerodinamica più semplice rispetto alla versione più votata all’utilizzo in pista. In particolare abbandonerà la particolare combo di cofano e alettone che contraddistingue la Super Trofeo Omologata, in favore di un’ala più semplice e con dimensioni ridotte, simile a quella che utilizza la Huracan Performante.

Ricordiamo però che successivamente nel corso dell’anno dovrebbe arrivare anche la Sterrato, una Huracan speciale che strizza l’occhio all’offroad.