Lamborghini presenterà un nuovo modello il prossimo 7 maggio! Restate sintonizzati

Lamborghini è attualmente ferma. Lo stop alla produzione avvenuto lo scorso 13 marzo ha immobilizzato la casa automobilistica italiana causa Coronavirus. Inizialmente si pensava di ripartire entro il 25 marzo, ma poi la situazione non tanto rosea ha allungato la chiusura fino al prossimo 4 maggio, data durante la quale ripartiranno i lavori.

Attraverso un comunicato stampa però, il marchio del Toro ha fatto sapere di aver programmato un'anteprima streaming mondiale per quanto concerne una nuova vettura, che verrà mostrata il prossimo 7 maggio. Di qualunque supercar si tratti, Lamborghini ha detto che servirà a completare la gamma della compagnia.

Provando a speculare sul modello, possiamo già affermare di dover escludere un quarto modello parallelo alla attuale lineup, in quanto i dirigenti hanno già dichiarato che questo non arriverà fino al 2024 o addirittura 2025. Poi, nonostante la Aventador sia ormai in giro da un pezzo, ci tocca scartare anche una sua succeditrice, perché secondo un recente report non vedremo la nuova supercar V12 prima del 2024.

In altre parole dobbiamo aspettarci, con un'alta probabilità, di assistere a una nuova variante di Huracan, Aventador o Urus. La prima ipotesi parla di una Huracan Super Trofeo Omologato, che disporrà del solito V10 da 5,2 litri capace di 640 cavalli, ma che al contempo ridurrà il proprio peso di ben 150 chilogrammi. Non è da escludere poi la tanto chiacchierata Huracan a trazione posteriore.

Per quanto concerne la Aventador, ad oggi abbiamo già visto numerosissime iterazioni od edizioni speciali, che culminano nella pazzesca Lamborghini Sian elettrificata. Che la casa italiana ne abbia preparato una ulteriore variante? In questo preciso istante non ci sembra tanto probabile.

Infine abbiamo la Urus, la quale potrebbe ricevere un modello stradale della ST-X, o magari una motorizzazione ibrida plug-in. Il velocissimo SUV è sul mercato da più di due anni adesso, ed è quindi parecchio plausibile un'espansione da questo punto di vista, in modo tale da poter raggiungere un numero di consumatori maggiore. In ogni caso riportiamo un estratto delle parole dell'AD del marchio, Stefano Domenicali:"Il 7 maggio lanceremo in modalità virtuale una novità, che completerà l'offerta del nostro portafoglio prodotti."

A proposito di nuovi modelli, vorremmo presentarvi il render di una Lamborghini Aventador, che si basa sullo stile portato molti anni fa sul mercato dalle iconiche Vector: ecco le immagini che la ritraggono.