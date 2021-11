Lamborghini prende in giro Supercar Blondie: multa sulla Terzo Millennio a Bologna

Quando vengono organizzati degli eventi di presentazione per nuove autovetture da parte delle case produttrici c'è quasi sempre la volontà di selezionare la location perfetta per far risaltare la bellezza dell'insieme, ma se lo spazio richiesto è situato in un'area pubblica sarà necessario un permesso speciale.

Lamborghini ha deciso di sfruttare tutto ciò per giocare un brutto scherzo a Supercar Blondie, esperta e appassionata di auto nonché creatrice di contenuti piuttosto esclusivi per gli amanti dei motori. In un recente video in cui la donna era intenta a mostrarci un incredibile esemplare di Lamborghini Terzo Millennio (l'evento risale però a due anni fa) di fronte alla Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, è stata multata dalla polizia municipale per aver parcheggiato di fronte all'edificio senza un permesso.



In quel frangente si scusa immediatamente, ma gli agenti decidono di andare fino in fondo con la recita in quanto, non avendo trovato una targa, scrivono semplicemente "Lamborghini" sulla contravvenzione per poi lasciare quest'ultima sul parabrezza privo di tergicristalli.



Con ogni probabilità Supercar Blondie non aveva subodorato alcunché, ma in un secondo momento le è stato rivelato tutto:"Lamborghini ha contattato degli amici presso il dipartimento di polizia locale per farmi uno scherzo." Così ha commentato la vlogger australiana nel recente post Facebook.



A ogni modo, a chi non dovesse conoscere la Terzo Millennio concept, diciamo che si tratta di un veicolo portato alla luce nel 2017 dal brand di Sant'Agata Bolognese per gettare delle linee guida circa il design del futuro. In effetti i fari posteriori, il sistema di propulsione a supercondensatore e altri elementi sono stati raccolti dalla mitica Lamborghini Sian adorata da Chris Harris per il suo eccezionale V12.



Nei prossimi anni però il marchio potrebbe esser costretto ad accantonare gran parte dei suoi progetti classici per abbracciare in pieno l'elettrificazione del portfolio di supercar proprietarie. Entro la fine del decennio Lamborghini lancerà modelli completamente elettrici senza però tagliare fuori l'attuale fase di ibridazione dei powertrain.